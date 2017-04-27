Боевики в Донбассе обстреляли свой беспилотник, - разведка

Военнослужащие российских оккупационных войск, которые незаконно находятся на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, обстреляли беспилотный летательный аппарат российского производства. Об этом сообщает пресс-центр главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
"Противник продолжает терять вооружение и военную технику в связи с низкой организацией взаимодействия и несогласованностью действий подразделений. 26 апреля этого года расчет зенитной установки ЗУ-23-2 с передовых позиций "2-ой отдельной мотострелковой бригады" (Луганск) обстрелял беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10" из состава отдельной роты беспилотных летательных аппаратов 2 АК ВС РФ”, - говорится в сообщении.