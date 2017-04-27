Вынесение решения по делу Газпрома и Нафтогаза перенесено

Газпром надеется, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма вынесет решение по спору с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины по договору купли-продажи природного газа от 2009 года 30 июня 2017 года.
Об этом, как сообщают российские СМИ, говорится в отчетности российского газового монополиста, обнародованном в четверг.
Ранее и Газпром, и Нафтогаз ожидали решение арбитража по контракту купли-продажи в 1-м квартале текущего года, затем сообщили, что решение будет принято в апреле.
Напомним, Нафтогаз судится с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа.
Также Нафтогаз намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.