СБУ задержала торговцев оружием в Николаеве

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве двух человек, которые торговали оружием, похищенным прямо со склада одной из воинских частей.
"Оперативники спецслужбы задержали дельцов при попытке сбыта партии военных средств поражения. Правоохранители изъяли у задержанных два автомата АКС, 960 патронов, два килограмма тротила, два килограмма пластида, 17 магазинов, 13 электродетонаторов, три зажигательные трубки, два капсюль-детонатора и 30 запалов к гранатам", - заявили в пресс-службе СБУ.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, СБУ обнаружила в Киеве подпольную типографию сепаратистов.