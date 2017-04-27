По факту переименования улиц в Одессе заведено уголовное дело

Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту переименования Одесским городским советом ряда улиц.
Как заявили в пресс-службе ведомства, уголовное производство начато по ч.2 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Досудебное расследование будет проводить главное управление Нацполиции в Одесской области.
Напомним, в среду, 26 апреля, Одесский городской совет в ходе сессии вернул названия части улиц, которые переименовал экс-глава областной государственной администрации Михеил Саакашвили.