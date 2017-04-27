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МИД возмутился разрушением украинского памятника в Польше

МИД возмутился разрушением украинского памятника в Польше
Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи / Фото РИА Новости

Внешнеполитическое ведомство Украины считает демонтаж памятника воинам УПА откровенной провокацией

27.04.17 722
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В Министерстве иностранных дел Украины выразили возмущение разрушением украинского памятника в селе Грушовичи в Польше.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Украины.

"Это откровенная провокация в канун чествования 70-й годовщины преступной акции "Висла" – очевидно была проведена с целью отвлечения внимания от этой пресловутой даты", - говорится в сообщении.

Украинская сторона намерена обратиться к коллегам из Польши за официальными разъяснениями и согласовать дальнейшие шаги в отношении легализации как всех мест украинских захоронений на территории Польши, так и польских в Украине, с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне (согласно двустороннему соглашению от 1994 года о сохранении мест памяти).

"Уже достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни в Варшаве двусторонних консультаций с участием руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, которая ответственна за реализацию вышеупомянутого соглашения", - добавили в МИД Украины.

Напомним, 26 апреля активисты и представители националистических организаций Польши разобрали на кладбище села Грушовичи, расположенного вблизи Перемышля, надгробный памятник воинам УПА.

По словам представителя местных властей, данный памятник был незаконно установлен и его демонтировали из эстетических соображений.

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