МИД возмутился разрушением украинского памятника в Польше

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Украины.

"Это откровенная провокация в канун чествования 70-й годовщины преступной акции "Висла" – очевидно была проведена с целью отвлечения внимания от этой пресловутой даты", - говорится в сообщении.

Украинская сторона намерена обратиться к коллегам из Польши за официальными разъяснениями и согласовать дальнейшие шаги в отношении легализации как всех мест украинских захоронений на территории Польши, так и польских в Украине, с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне (согласно двустороннему соглашению от 1994 года о сохранении мест памяти).

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"Уже достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни в Варшаве двусторонних консультаций с участием руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, которая ответственна за реализацию вышеупомянутого соглашения", - добавили в МИД Украины.

Напомним, 26 апреля активисты и представители националистических организаций Польши разобрали на кладбище села Грушовичи, расположенного вблизи Перемышля, надгробный памятник воинам УПА.

По словам представителя местных властей, данный памятник был незаконно установлен и его демонтировали из эстетических соображений.