Апелляцию на меру пресечения Мартыненко суд рассмотрит 3 мая

Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу на отказ Соломенского суда Киева в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко 3 мая 2017 года. Об этом говорится в сообщении Апелляционного суда Киева.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 22 апреля 2017 года об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего народного депутата Украины Н. В. Мартыненко, назначено на 03 мая 2017 года (11:20), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что САП обжаловала решение суда относительно Мартыненко.

Напомним, Николая Мартыненко 22 апреля отпустили на поруки ряда депутатов от фракции "Народный фронт" и министров. Его задержали 20 апреля, НАБУ уверено, что бывший народный депутат может быть причастен к растрате более $17 млн ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат"на закупках уранового концентрата по завышенным ценам.