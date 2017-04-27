Google вынуждают снять санкции с Крыма

Если корпорация продолжит игнорировать крымских пользователей, вопрос будет решаться через суд

Google будет вынуждена снять ограничения с оккупированного Крыма, поскольку мировое соглашение с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) предусматривает работу магазина приложений Google Play на территории всей страны.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Согласно соглашению, подписанному 17 апреля, корпорация согласилась предоставить всем гражданам РФ возможность самостоятельно выбрать поисковую систему на гаджетах с операционной системой Android.

"Для устройств, которые находятся в обращении на территории РФ, Google разработает окно выбора, которое при очередном обновлении предоставит пользователям возможность выбора поисковой системы по умолчанию", — уточнил замруководителя ФАС Алексей Доценко.

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В ведомстве уточнили, что соглашение действует на всей территории России, в том числу и в Крыму. В случае если корпорация продолжит игнорировать крымских пользователей, вопрос будет решаться через суд и могут быть наложены штрафные санкции.

"Чтобы соблюсти требования соглашения ФАС, Google обязана признать Крым российским и дать возможность жителям полуострова выбрать поисковую систему", — добавил директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

Напомним, с начала 2015 года жители Крымского полуострова, владеющие устройствами на операционной системе Android, не имеют доступа к магазину приложений Google Play. Причиной стали санкции, введенные в отношении России властями США.