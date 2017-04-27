Для внедрения 4G в Украине администрации президента нужна публичная помощь

Об этом в Facebook написал заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий Шимкив.

"Похоже, внедрения каждого G в Украине мы будем добиваться через публичную помощь. В прошлый раз мы 4 месяца ждали подписанное постановление КМУ. Было все - уговоры, просьбы, демонстрации, телефонные будки и прочее. Теперь с 4G имеем ту же ситуацию. После голосования в Правительстве по постановлению об изменениях в план РЧР (радиочастного ресурса, - ред.) 14 февраля 2017 года, мы по-прежнему ждем публикации подписанного постановления", - написал Шимкив.

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Он подчеркнул, что внедрение 4G может принести в 2017 году в госбюджет Украины более 6 млрд грн. Кроме того, по его словам, пользователи получат качественную голосовую связь в цифре и качественный доступ для данных, но главное – получится накрыть всю страну качественным скоростным Интернетом.

"Очень прошу поддержки убедить КМУ опубликовать постановление - шел 72 день ожидания", - добавил заместитель главы АПУ.

Он также призвал министра Кабинета министров Александра Саенко и главу правительства Владимира Гройсмана помочь найти этот важный документ в электронном документообороте секретариата Кабмина.

Напомним, звонки из Польши в Украину стали в 10 раз дешевле.