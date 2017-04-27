Евросоюз поможет реформировать украинскую полицию по скандинавскому образцу

Европейский Союз начал проект "Поддержка реформы полиции в Украине", который направлен на улучшение взаимодействия полиции с громадой в 20 небольших городах Харьковской, Киевской, Львовской областей, а также в поддержку реформ по охране общественного порядка. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Укринформ.

"ЕС запускает в Украине проект "Поддержка реформы полиции в Украине" стоимостью 6 млн евро. Успешная реализация проекта обеспечит не только более эффективную работу полиции, но и будет способствовать повышению уровня доверия населения к ней. Мы планируем начать эту работу в трех регионах: Киев, Львов и Харьков. Я заинтересован, чтобы пилотные проекты были максимально успешными. Мы предпринимаем системные шаги, и для нас эти вопросы являются принципиальными", - сказал Аваков.

По словам председателя Консультативной миссии ЕС Кястутиса Ланчинскаса, в этих трех областях было выбрано 20 отделов полиции, которые должны стать образцом для ввода изменений в других небольших городах Украины. Проект является продолжением деятельности Консультативной миссии ЕС и будет реализовываться на протяжении 18 месяцев полицией Швеции, Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) при поддержке Консультативной миссии ЕС.

Проект предусматривает для улучшения взаимодействия полиции с громадой ремонт приемных помещений 20 полицейских отделов - участников проекта и передачу 15 полицейских автомобилей. В рамках проекта также планируется проведение тренингов по лидерству для руководителей высшего и среднего звена полиции, а также учебы в других сферах, например, курсы управления стрессом.

Проект направлен в поддержку новой украинской модели охраны общественного порядка, которая будет базироваться на скандинавском подходе, предусматривающем предупреждение насилия во время массовых мероприятий путем постоянного общения с толпой, тщательного планирования и анализа рисков. Для 420 полицейских пройдут специализированные тренинги, а 60 из них станут инструкторами. Сотрудники правоохранительных органов также получат средства индивидуальной защиты.