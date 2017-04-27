На Ровенщине произошел взрыв возле военного склада

В Дубно Ровенской области неизвестные бросили взрывоопасный предмет под забор военного склада с горючим, после чего произошел взрыв. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
"Сегодня, 27 апреля, около 10:20, в районе расположения склада горючего тыла Вооруженных сил Украины в городе Дубно, Ровенской области, из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался. Никаких потерь и повреждений причинено не было. Сейчас охрана военного объекта усилена. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 апреля на Чугуевском общевойсковом полигоне погибли двое украинских военных.