Известный украинский боксер попал в аварию

Известный украинский боксер Вячеслав Узелков попал в аварию на Гостомельской трассе возле Киева.

Узелков ехал в сторону Киева, когда на дорогу неожиданно выскочил лось. Животное попало под колеса внедорожника и погибло. В следствие ДТП была значительно повреждена передняя часть джипа, а также треснуло лобовое стекло, сообщает ТСН.

Сам Узелков от комментариев отказался. В то же время его адвокат заявил, что боксер не получил травм, но находится в шоковом состоянии. Также он отметил, что Узелков находился в машине один и ехал со скоростью 75 км/час.

Напомним, в Житомирской области столкнулись две легковушки: погибли 5 человек.