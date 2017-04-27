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Главная » Страна » Фото / Видео Оккупанты нашли в Крыму затонувший пароход, на котором нацисты вывозили сокровища

Фото / Видео Оккупанты нашли в Крыму затонувший пароход, на котором нацисты вывозили сокровища

<span class="label red">Фото / Видео</span> Оккупанты нашли в Крыму затонувший пароход, на котором нацисты вывозили сокровища
Иллюстративное фото / Фото: РИА Новости

В мае к нему направят экспедицию

27.04.17 2833
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В оккупированном Крыму в районе между Севастополем и мысом Тарханкут участники российской подводно-исследовательской экспедиции при участии клуба "Ростов Дайв" обнаружили пароход Boy Federsen (бывший "Харьков"), который затонул во время Второй мировой войны (предположительно он вывозил с оккупированного полуострова ценности, награбленные нацистами). Об этом сообщил руководитель экспедиции Роман Дунаев, передают Известия.

"В рамках поиска затонувших кораблей в Черном море мы проводим экспедицию по поиску подводных лодок Л-23 и Д-4. Во время поиска подводной лодки Д-4 в квадрате ее боевого дежурства было обнаружено крупное судно. После гидроакустических измерений сопоставили с потерянным в этом районе судном "Харьков" (Boy Federsen), идентификация судна - 95%. Кроме того, по архивным данным, в этом районе это судно как раз было атаковано российской авиацией", - сообщил Дунаев.

Пароход Boy Federsen - бывший советский пароход "Харьков" Черноморского государственного морского пароходства. Был спущен на воду в 1919 году, в 1941-м при отступлении советских войск был взорван в Николаеве. Немецкие специалисты подняли судно с грунта, отремонтировали и ввели в строй.

По многим предположениям, именно это судно вывозило ценности из оккупированного Крыма, отметил Дунаев.

"В мае будет обширная экспедиция по детальному изучению, видеофиксации и съемке фильма об этом судне. Тогда же будет обсуждаться и вопрос подъема парохода", - сказал руководитель экспедиции.

В августе 1943 года транспортные суда Boy Federsen и Varna следовали в конвое в Черном море под охраной румынских эсминцев Regina Maria и Maresti, минзага Admiral Murgescu, канонерской лодки Dumitrescu и нескольких мелких военных судов.

При атаке конвоя советскими самолетами Boy Federsen получил попадания торпедами в корму с левого борта и в центральную часть правого борта, а также повреждения от близких разрывов авиабомб. На следующий день при попытке буксировать судно пароход затонул недалеко от Евпатории и лег на глубину около 90 м. Экипаж Boy Federsen спасли и отправили в Севастополь.

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