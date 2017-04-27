Умер экс - депутат Верховной Рады Лев Миримский

Экс-депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины, экс-руководитель пророссийской партии Союз Лев Миримский скоропостижно скончался в возрасте 57 лет.

Об этом сообщило ряд СМИ со ссылкой на источники.

При этом последние отказались сообщить подробности и причины смерти Миримского. Умер он в Киеве.

Смерти экс-депутата предшествовали два инсульта, в больницу в критическом состоянии он попал по "скорой", а сегодня под утро у него остановилось сердце.

Напомним, во время захвата Крыма Россией Миримский был депутатом ВР, избранным по мажоритарному округу от полуострова. Он не поддерживал Майдан, занимал пророссийскую позицию, но оставался депутатом до окончания полномочий ВР.

После окончания депутатских полномочий жил в оккупированном РФ Крыму.