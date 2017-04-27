Счета Индустриального союза Донбасса вновь арестованы

Апелляционный суд разрешил Исполнительной службе вновь арестовать средства корпорации Индустриальный союз Донбасса (ИСД) на счета в Проминвестбанке в размере 37,407 млн гривен.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают украинские СМИ.

Отметим, еще в сентябре прошлого года Исполнительная служба Министерства юстиции открыла производство по взысканию с корпорации ИСД в пользу Райффайзен Банка Аваль 1,485 млн долларов (37,4 млн гривен).

Постановлением службы был наложен арест на денежные средства ИСД объемом 37 млн гривен в банках, в том числе на счетах открытых в Проминвестбанке.

ИСД обратился в суд с иском об отмене решения. 20 января Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил постановление об аресте средств должника на счета в Проминвестбанке.

Напомним, суд оставил под арестом счета Киевского метрополитена.