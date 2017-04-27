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Задержанного по делу "Апостола" могут посадить под домашний арест

Задержанного по делу "Апостола" могут посадить под домашний арест
Фото: Арсен Аваков via Facebook

Продолжаются мероприятия по розыску всех лиц, причастных к краже книги

27.04.17 94
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Прокуратура Киева сообщила о подозрении задержанному 35-летнему жителю столицы, которого задержали при попытке сбыта книги Апостол, украденную из библиотеки им.Вернадского.

Как заявили в пресс-службе ведомства, в Шевченковский районный суд Киева уже направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В отношении других лиц, которые были задержаны на месте происшествия, проводится проверка на причастность к совершению уголовного преступления. В то же время продолжаются мероприятия по установлению и розыску всех лиц, причастных к краже старопечатного издания.

Напомним, во вторник, 25 апреля, правоохранителям удалось вернуть украденный почти год назад раритетный Апостол Ивана Федорова.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал детали о задержании группы антикваров, пытавшихся продать украденную из библиотеки Вернадского старинную книгу. По его словам, правоохранители задержали четверых человек в одном из ресторанов в центре Киева, которые ожидали, что пришли на сделку по продаже книги. Аваков также добавил, что злоумышленники являются членами преступной группы по краже антиквариата и работали на заказ.

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