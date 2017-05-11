Мы практически каждый день сталкиваемся с транспортными перевозками. Мы ездим на маршрутных такси, отправляемся в экскурсионные поездки, но очень редко задумываемся, кто стоит за этим, с какими проблемами сталкиваются эти люди

Константин Волошин – основатель ООО «Днепринтертранс». Пройдя огромный путь к становлению собственной фирмы по пассажирским перевозкам, этот человек ни разу не отступил от намеченной цели, всегда старался сделать условия для людей более комфортными.

Многие пассажиры привыкли жаловаться, кто на условия, кто на отношение водителей, кто на цены. Но редко кто по достоинству оценивает труд людей, которые стоят в тылу и выполняют титаническую работу для того, чтобы мы могли передвигаться в нужных нам направлениях.

Очень приятно общаться с успешными людьми. Интересно узнавать, какой путь они прошли к успеху. Для начала хотелось бы узнать, что вас интересовало в детстве? Думали ли вы, что свяжете свою жизнь с транспортными перевозками?

Редко кто из детей знает в детстве, что приготовила судьба. Я, как и многие другие, в детские годы не думал над своей профессиональной карьерой. У всех есть мечты, но не всегда они становятся явью. Я был самым старшим в семье среди четырех детей, приходилось помогать маме. Но времени было достаточно и на учебу, и на занятия спортом, и во дворе с мальчишками погулять. Играл в шахматы и гитару умел в руках подержать. Любил, да и сейчас люблю, животных, особенно собак и кошек. Все это, конечно, не способствовало формированию моего увлечения транспортом, но зато имело свое влияние на становление моего внутреннего мира, расстановку приоритетов во взрослой жизни.

Вы занимались плаванием. Почему же не пошли в профессиональный спорт?

Наверное, из материальных соображений, надо было себя обеспечивать, а спорт в тот период не давал постоянного заработка, а каких-то больших высот в плавании я не достиг. Сейчас это для меня скорее разрядка, способ отдохнуть, отвлечься, а также прекрасная возможность поддерживать свое здоровье и физическую форму.

Вы занимали руководящие должности в компаниях по продаже автомобилей. Что вас подтолкнуло основать собственную фирму

Я любил автомобили, много про них читал, был в курсе всех новинок автопрома. Каталоги автомобилей были и есть моими настольными книгами. Это и стало главной причиной, чтобы основать собственную фирму. Ко всему прочему, вы же понимаете, что занимать высокие посты и быть владельцем собственного бизнеса – совершенное разные вещи. Работая в разных компаниях я набрался опыта, еще более углубил свои интересы и твердо решил, что готов к новому этапу своей карьеры. Это, мне кажется, само собой разумеющийся шаг человека, который стремится к самостоятельности и независимости от кого-либо.

Почему вы решили сотрудничать с турецкой фирмой?

Основание собственного дела – это достаточно сложный и длительный процесс. На этапе становления турецкая фирма помогла организовать торговлю, она предоставила на реализацию крупную партию автомобилей торговой марки "NISSAN" разных моделей, организовывала автовыставки на территории нашего автосалона, это в свою очередь привлекало клиентов и давало возможность занять свое место в этом бизнесе. Такое сотрудничество очень благотворно сказалось на нашем деле, чему я несказанно рад. Ни капли не жалею о своем выборе. Всегда открыт для сотрудничества, поскольку ценю любой опыт.

На вас возложено масса обязанностей. Это и организационные, и финансовые, и производственные вопросы. Это, наверное, отнимает массу времени. Успеваете ли вы уделять минутки своей семье? Получается ли отдыхать и заниматься своими хобби?

Моя семья и мои дети – главное, что есть в моей жизни, это моя радость, моя отдушина после тяжелого рабочего дня. Поэтому я пытаюсь, чтобы они получили максимум внимания и заботы от меня. Время, проведенное с ними – самое драгоценное. Вечерами я полностью принадлежу им. Мы всегда находим общие темы и интересные занятия. Также я отвожу детей в школу, садик, в спортивные секции. Мы часто вместе гуляем, посещаем кино и парки, ездим по выходным на дачу, ходим в кафе. Стараемся распланировать выходные, чтобы все были задействованы и никому не было скучно.

Как ваша жена и дети относятся к вашей работе?

Я всегда нахожу время для своей семьи. Мой бизнес не вредит нашим отношениям. Нормально они относятся к моей работе, как к работе, которая доставляет моральное и материальное удовольствие. Кроме того, они всегда поддерживают меня. Моя семья – моя главная опора и стимул стремиться к новым свершениям.

Что именно вам помогает в вашей деятельности? Как вы организовываете работу? Это ведь сложно – управлять предприятием?

Я ведь не случайно стал владельцем собственного бизнеса. Имея за плечами многолетний опыт, управлять предприятием не сложнее, чем выполнять любую другую работу. А когда тебе это нравится, то сам процесс становится еще проще, ведь ты не заставляешь себя делать что-то, а наслаждаешься процессом. Конечно, часто возникают новые вопросы, новые проблемы, для решения которых приходится потрудиться. Но если бы все было гладко и шло "без сучка, без задоринки", это было бы скучно.

А стрессовые ситуации у вас бывают? С чем они связаны?

Без стрессовых ситуаций в наш век скоростей вряд ли можно обойтись. Но не хотелось бы на них особо заострять внимание, это далеко не главное, хотя они помогают поддерживать боевой дух и закаляют морально. Сталкиваясь с проблемами, я еще больше набираюсь опыта, как в бизнесе, так и в жизни. Жизнь научила меня не бояться трудностей, а смело смотреть им в лицо.

Какие именно качества помогают вам бороться с трудностями?

Оптимизм и чувство юмора. Без них никак. Вера в то, что у тебя все получится, я считаю, – самое главное. Только оптимистическое видение всех жизненных ситуаций помогает принимать их такими, какие они есть. А чувство юмора помогает пережить даже самые сложные периоды. Благодаря ему я сохраняю спокойствие и уверенность даже в самых неспокойных ситуациях, а также улаживаю многие конфликты. Относясь к жизни и работе с юмором, всегда легко найти правильное решение в любой ситуации.

Думали ли вы когда-нибудь, что могли бы преуспеть в другой области? Или вы вполне довольны своей работой?

Я занят в транспортной сфере уже много лет и никогда подобных мыслей у меня не возникало. На этой работе я чувствую себя на своем месте, никакая другая сфера меня пока не привлекает. Я считаю, что нашел себя в этой отрасли и только здесь смогу полностью себя реализовать.

Вы планируете вносить что-то новое в свою деятельность. Возможно, планируете какие-то изменения в компании?

Я не консерватор. Я всегда привносил изменения в свою деятельность и дальше продолжаю это делать. Все новое меня интересует, ведь технический прогресс никогда не стоял на месте. С этой целью мы постоянно изучаем новые технологи, тщательно анализируем их. Если они приемлемы для нас, конечно, внедряем. Я не первый год живу, и прекрасно понимаю, что все, включая транспортный бизнес, должно развиваться в ногу со временем. Мне не чужды инновации. Я только за них.

Вы 4 года были депутатом областного совета. Это каким-то образом влияло на вашу деятельность в транспортной сфере?

Занимая эту должность я практически не сталкивался с транспортными вопросами. На посту депутата районного совета было много бытовых проблем: текущих крыш, затопленных подвалов, неотремонтированных школ и т. п. Транспортная сфера – это приоритет других депутатов.

Чего бы вы еще хотели достичь в профессиональной сфере? И что вы для этого предпринимаете?

Предела совершенству нет. Постоянно занимаюсь саморазвитием и самообразованием. В дальнейших моих планах – организация международных перевозок. Для этого и законодательную базу надо изучить, документооборот и рынок услуг наладить, транспорт закупить, одним словом, работы много. Но я готов к этому, поскольку, как уже сказал ранее, никогда не стою на месте. Пока это только планы, но я сделаю все для их реализации.