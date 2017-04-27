Тимощук остался почетным гражданином Луцка

Горсовет Луцка оставил звание почетного гражданина города экс-футболисту сборной Украины Анатолию Тимощуку, который стал одним из тренеров петербургского "Зенита".

Согласно официальному сайту местного горсовета, депутаты пять раз выносили вопрос о лишении бывшего футболиста данного звания, но каждый раз для этого не хватало голосов.

Напомним, в конце марта петиция о лишении Тимощука звания почетного гражданина Луцка получила нужное количество голосов.

В течение шести дней за нее проголосовали более 300 человек при необходимых для ее рассмотрения местным горсоветом 14 дней.

За неделю до этого фанаты клуба "Волынь" написали петицию о лишении Тимощука звания Почетный гражданин Луцка после его назначения одним из тренеров "Зенита".