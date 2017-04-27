Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » НБУ продает Прикарпатье и Южные зори

НБУ продает Прикарпатье и Южные зори

НБУ продает Прикарпатье и Южные зори
Нацбанк Украины / Фото: пресс-служба Минфина

НБУ решил избавиться от непрофильных активов

27.04.17 304
0000

Национальный банк Украины решил продать ряд непрофильных активов.

Об этом сообщила пресс-службы НБУ.

Регулятор принял ряд решений по отчуждению объектов недвижимой собственности путем приватизации, продажи на аукционе, передачи другим государственным органам.

Правление НБУ приняло решение о приватизации оздоровительного комплекса "Прикарпатье" (Яремче, Ивано-Франковская область).

НБУ также продаст собственные непрофильные административно-производственные здания в Виннице (ул. Генерала Арабея, 2А) и здание в Яремче (ул. Курортная, 1А).

Кроме того, Нацбанк планирует продать на аукционе здания и сооружения базы отдыха в с. Буцин Волынской области (Песочное озеро, 76) и в с. Геническая Горка Херсонской области (ул. Набережная, 32).

6 февраля бюджетный комитет НБУ согласовал решение об отчуждении путем продажи на аукционе гаражей, которые не используются центральным банком, в четырех регионах, а именно: Ивано-Франковск, Черновцы, Николаев и Запорожье.

Также согласована передача физкультурно-оздоровительного комплекса в Киеве и базы отдыха "Южные зори" в Одесской области в сферу управления Министерства обороны для реабилитации участников АТО.

Нацбанк планирует передать другим госорганам здание НБУ в Одесской области, административное здание НБУ - здание Центра информатизации (Тернополь), здание пожарного депо Банкнотно-монетного двора НБУ с административно-хозяйственными помещениями (Киев, ул. Пуховская, 7), общежитие НБУ (Харьков, ул. 23 Августа, 66).

Напомним, НБУ признал неплатежеспособным еще один банк.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
НБУ признал неплатежеспособным еще один банкВ Диамантбанк ввели временную администрациюВ НБУ спрогнозировали, как будет дорожать газ до 2019 года

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 7100
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7564
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4577
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5318
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1558
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2148
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2434
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1178
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1648
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 810
  1. Шнуров попал в "чистилище" Миротворца 3914 / 4849
  2. Правительство ввело формулу расчета цены газа для населения 3294 / 3635
  3. Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран 2788 / 2999
  4. Оккупанты нашли в Крыму затонувший пароход, на котором нацисты вывозили сокровища 2630 / 3018
  5. Известный украинский боксер попал в аварию 2246 / 2501
  6. Посольство Украины объяснило, почему США сократят помощь нашей стране 2144 / 2398
  7. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 2112 / 5957
  8. Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработки 1853 / 2082
  9. На территории детского сада в Киеве произошел взрыв 1702 / 1787
  10. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 1634 / 1834
  1. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 22 / 1390
  2. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 19 / 5957
  3. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 15 / 1834
  4. Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран 13 / 2999
  5. Послы ЕС одобрили безвиз для Украины 12 / 1313
  6. Безвизовый режим для украинцев будет введен 11 июня 10 / 1505
  7. Маленькие радости. Как украинские женщины борются за комфортное пространство для мам с детьми 7 / 430
  8. Шнуров попал в "чистилище" Миротворца 7 / 4849
  9. Годовщину аварии на ЧАЭС впервые отмечают во всем мире 6 / 349
  10. Возле посольства России в Киеве появилась "пропасть" 5 / 3828
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.