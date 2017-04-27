НБУ продает Прикарпатье и Южные зори

Национальный банк Украины решил продать ряд непрофильных активов.

Об этом сообщила пресс-службы НБУ.

Регулятор принял ряд решений по отчуждению объектов недвижимой собственности путем приватизации, продажи на аукционе, передачи другим государственным органам.

Правление НБУ приняло решение о приватизации оздоровительного комплекса "Прикарпатье" (Яремче, Ивано-Франковская область).

НБУ также продаст собственные непрофильные административно-производственные здания в Виннице (ул. Генерала Арабея, 2А) и здание в Яремче (ул. Курортная, 1А).

Кроме того, Нацбанк планирует продать на аукционе здания и сооружения базы отдыха в с. Буцин Волынской области (Песочное озеро, 76) и в с. Геническая Горка Херсонской области (ул. Набережная, 32).

6 февраля бюджетный комитет НБУ согласовал решение об отчуждении путем продажи на аукционе гаражей, которые не используются центральным банком, в четырех регионах, а именно: Ивано-Франковск, Черновцы, Николаев и Запорожье.

Также согласована передача физкультурно-оздоровительного комплекса в Киеве и базы отдыха "Южные зори" в Одесской области в сферу управления Министерства обороны для реабилитации участников АТО.

Нацбанк планирует передать другим госорганам здание НБУ в Одесской области, административное здание НБУ - здание Центра информатизации (Тернополь), здание пожарного депо Банкнотно-монетного двора НБУ с административно-хозяйственными помещениями (Киев, ул. Пуховская, 7), общежитие НБУ (Харьков, ул. 23 Августа, 66).

Напомним, НБУ признал неплатежеспособным еще один банк.