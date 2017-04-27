Специальный проект «Почувствуй искусство» нарушает главный запрет всех музеев — «искусство руками не трогать!». Больше никаких «нельзя» и «не подходите» — с 4 по 7 мая гости Kyiv Art Week смогут узнать, какие на ощупь величайшие произведения современного искусства, сыграть музыку на электронной работе Василия Кандинского и научиться рисовать в духе Пабло Пикассо

Уже 4 мая в столице откроется Kyiv Art Week — международный форум искусства, объединяющий выставочные проекты, музейные и лекционные программы.

Основной локацией форума станет арт-ярмарка в комплексе «Торонто-Киев», объединяющая 23 галереи из 5 стран мира и проект «Музей частных коллекций», в рамках которого будут представлены работы всемирно известных художников: Пикассо, Индианы, Лихтенштейна, Хокни. Здесь же будет расположен и специальный проект «Почувствуй искусство».

«Мы хотим предложить зрителю подойти к искусству так близко, как это возможно, — говорит куратор, организатор Kyiv Art Week Евгений Березницкий. — Поэтому помещаем в специальные кубы самые разные материалы: холст, написанный маслом, графику, керамику и даже говяжий жир — и предлагаем к ним прикоснуться. Так вы узнаете, какие же на ощупь величайшие произведения искусства — от Ван Гога до Йозефа Бойса. Кроме того, мы даем возможность почувствовать, в какой атмосфере создавались работы: как пахли перцы, когда их писал Дэвид Хокни, и лилии Винни Реунова, что чувствовал Максим Мамсиков, когда писал море, как шумит Нью-Йорк у знаменитой работы Роберта Индианы LOVE». Проникнуться атмосферой, в которой рождались работы, можно будет благодаря наушникам и объектам, передающим запахи. А вот на музыкальной работе Василия Кандинского, воссозданной творческой группой Playtronica, можно будет даже сыграть. Проект, уже объездивший весь мир, от Нью-Йорка до Барселоны, создан на стыке искусства и современных технологий.

«Кандинский говорил, что цвет — это клавиши, и даже описывал сочетания форм и цветов, — рассказывает Александр Пас, создатель проекта Playtronica. — Голубой похож на звуки флейты, синий — виолончели, зеленый — скрипки, белый — пауза. Кандинский по сути хотел превратить живопись в музыку. Благодаря современным технологиям эта идея стала возможной, и на Kyiv Art Week вы сможете прикоснуться к работе великого художника и услышать, как она звучит».

Отдельная зона специального проекта будет выделена для творчества. Прямо на стене можно будет пошагово нарисовать один из натюрмортов в стиле кубизма, а после отправиться на увлекательную лекцию об истории искусства, на которой вы сможете за полчаса разобраться в том, что такое современное искусство и почему его стоить полюбить.

Kyiv Art Week. 4-7 мая

Основные локации:

1. Бизнес-центр «Торонто-Киев», ул. Большая Васильковская, 100. KYIV ART FAIR, Стоимость посещения 50 грн. 2. Национальный художественный музей Украины, ул. М. Грушевского, 6.Открытие выставки «Львов. СОЮЗники» 5 мая в 19:00. Стоимость посещения – по условиям музея.

Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12.

Презентация проекта Зинаиды Лихачевой «Мост» 5 мая в 18:00.

Стоимость посещения – по условиям музея.

Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7.

Кураторская экскурсия по проекту Евгения Карася «Киевский пейзаж» 6 мая в 14:00.

Стоимость посещения – по условиям музея.

Музей Ханенко, ул. Терещенковская, 15.

Открытие проекта «Царство флоры» 6 мая в 16:00.

Стоимость посещения – по условиям музея.

Национальный музей «Киевская картинная галерея», ул. Терещенковская, 9.

Проект «Василий Верещагин. Опасное путешествие длиною в жизнь».

Стоимость посещения – по условиям музея.