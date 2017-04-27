Беспрецедентная для Украины новость: впервые в истории лотереи «Мегалот» в течение пяти дней сорвано два Мега Джек-пота на общую сумму 18 450 000 гривен. Надо отметить, что вероятность срыва одного джек-пота составляет 1 к 52 457 860. Поэтому понятно, что выигрыш двух джек-потов подряд - это почти нереальное событие не только для Украины.

Так, в субботнем тираже «Мегалот» №1633 от 22 апреля 2017 был сорван Мега Джек-пот размером 13 450 000 гривен. Это самый большой лотерейный джек-пот в Украине в течение более двух последних лет. Известно, что выигрышная ставка была сделана в г. Днепр на фирменном столе «М.С.Л.», который находится в супермаркете «Фуршет» по адресу ул. М. Михновского, 8. Чек игрока стоил новоиспеченному мультимиллионеру всего 14 гривен.

В тираже №1634 от 26 апреля 2017 было выиграно 5 000 000 гривен. Известно, что выигрышная ставка была сделана 26 апреля на точке продажи лотерей в винницком ТЦ «Дастор», который находится по адресу: проспект Юности, 18. Вновь, как и в первом случае, выиграла ставка со всеми дополнительными Мегакульками, а общая сумма чека игрока составила 210 грн.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» предлагает двум обладателям джек-потов приобщиться к «Клубу миллионеров «М.С.Л.» и стать его полноправными участниками, приняв участие в эксклюзивной VIP-программе «Два дня из жизни миллионеров», и ощутить на себе весь шарм жизни в стиле luxury.

Напомним, что 25-26 марта 2017 года по приглашению оператора государственных лотерей «М.С.Л.» принять участие в эксклюзивной программе «Два дня из жизни миллионера» из Днепра вместе со своей женой приезжал еще один победитель «Мегалот». Евгений Зеленский сорвал Мегаприз размером 6 150 000 гривен в тираже №1615 от 18 февраля, однако получит сумму чуть большую – 6 179 943 гривен, так как выигрышной оказалась не одна, а несколько ставок.

Справка

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» является правопреемником традиций известного советского государственного предприятия «Спортлото».

С 1993 года «М.С.Л.» входит в состав Европейской ассоциации Государственных и ТОТО лотерей (EL).

В июне 2013 года лотерейный оператор «М.С.Л.», единственный в Украине, получил «Сертификат соответствия стандартам ответственной игры» от Европейской лотерейной ассоциации. В конце мая 2016 компания во второй раз получила «Сертификат соответствия стандартам ответственной игры» от EL.

28 июня 2016 оператор государственных лотерей «М.С.Л.», единственный в Украине, присоединился к Всемирной Лотерейной Ассоциации (The World Lottery Association, WLA).

Компания «М.С.Л.» зарекомендовала себя как надежный и открытый перед государством и игроками оператор государственных лотерей. Такие государственные лотереи как «Лото-Забава», «Мегалот» и «Спортпрогноз» проводятся уже более 10 лет и являются популярными среди населения.

За собственные средства компании «М.С.Л.» был построен и в ноябре 2014 года введен в эксплуатацию универсальный учебно-тренировочный центр зимних видов спорта «Льодограй» - перспективный, полностью публичный социальный проект (Богуслав, Киевская область). Компания взяла на себя обязанности по финансированию центра «Льодограй» в течение 10 лет.

С 2000 года компания «М.С.Л.» выступает спонсором Гран-при (главного приза) кинофестиваля «Молодість».

9 октября 2016 Национальный реестр рекордов Украины (НРР) впервые официально зафиксировал рекорд, который свидетельствует о том, что наибольшее количество миллионеров среди игроков в украинские государственные лотереи, начиная с 1999 года, появилось благодаря «Лото-Забава».

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