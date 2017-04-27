Полиция задержала подозреваемого в краже бронзовых деталей с могилы Леси Украинки в Киеве. Им оказался ранее судимый за наркотики 38-летний киевлянин, который живет возле Байкового кладбища. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Бронзу он сдал на металлолом, а деньги пропил. Вора задержали возле пункта приема металлолома, куда он опять шел сдавать металл.

Мужчина рассказал, что памятник Леси Украинки он обокрал случайно.

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"Увидел два цветочка (элементы оформления памятника, - ред.), я их снял, побил и занес на металлолом. Выручил за них 300 грн. Я пошел на приемку взять водки. Ко мне пришли сотрудники полиции и задержали меня", - рассказал он на камеру.

На дворе дома вора нашли еще несколько металлических элементов с других могил.

Напомним, 24 апреля вандалы похитили бронзовые элементы с памятника Леси Украинки. Могила Леси Украинки - памятник истории национального значения. Установлен в 1913 году в Киеве на Байковом кладбище. В 1939 году на могиле установлен надгробный бронзовый памятник работы скульптора Галины Петрашевич.