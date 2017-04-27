Прибыль "Антонова" за два года выросла в четыре раза

В 2014 году предприятие заработало 39,3 млн грн, а в 2016 году – уже 178,1 млн грн

Государственное предприятие "Антонов" за два года увеличило прибыль в 4 раза. Об этом свидетельствуют результаты финансовой отчетности компании, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В 2014 году прибыль составила 39,3 млн грн, в 2015 году – 42,7 млн грн, а в 2016 году выросла до 178,1 млн грн.

В Укроборонпроме отметили, что "Антонов" всего за полтора года создал Ан-132D – первый украинский самолет без российских комплектующих. К его производству подключились крупные международные компании: Pratt&Whitney (Канада), Honeywell (США), Dowty Propellers (Великобритания), Liebherr−Aerospace Toulouse SAS (Франция). Недавно новейший самолет успешно совершил первый полет.

Также осенью 2016 года "Антонов" презентовал беспилотный авиационный комплекс "Горлица". Это первый украинский ударный беспилотник с высокоточными средствами поражения.

Предприятие значительно расширило круг иностранных партнеров и подписало ряд важных соглашений с Саудовской Аравией, Канадой, США, Великобританией и другими западными странами.

Также Антонов выполнил программу импортозамещения российских составляющих в производстве своей техники и получил госзаказ от Министерства обороны Украины.