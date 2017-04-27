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Главная » Страна » СМИ: В Москве снова задержали экс-депутата Шепелева

СМИ: В Москве снова задержали экс-депутата Шепелева

СМИ: В Москве снова задержали экс-депутата Шепелева
Александр Шепелев / Фото: "КоммерсантЪ"

В 2015 году его уже задерживали по экстрадиционному запросу Украины, но в 2016 году отпустили

27.04.17 42
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В центре Москвы полицейские задержали бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева. Об этом сообщают российские издания "Известия" и "Лайф".

В Нацполиции эту информацию пока не подтверждают и ожидают официального ответа из РФ, передает Украинская правда.

"Украинское бюро Интерпола направило официальный запрос в РФ. Пока ответа мы не получили. Потому пока что мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Напомним, Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск.

По данным ГПУ, он подозревается в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебного подлога.

5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а судом была избрана в отношении него мера пресечения в виде содержания под стражей.

Работники правоохранительных органов РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области.

На основании ходатайства генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку относительно выдачи Шепелева украинской стороне

18 июля 2016 года в генеральную прокуратуру Украины поступило сообщение генеральной прокуратуры Российской Федерации, согласно которому в выдаче подозреваемого Шепелева для привлечения к уголовной ответственности на территории Украины отказано.

 В ГПУ такое решение объяснили его сотрудничеством со спецслужбами РФ.

 

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