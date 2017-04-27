"Правый сектор" и "Свобода" заблокировали разукрашивание арки Дружбы народов

В четверг, 27 апреля, в центре Киева активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске арки Дружбы народов, сообщает InfoResist.

Спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский заявил, что такое украшение арки – это скрытая пропаганда ЛГБТ.

"Мы не согласны с этими так называемыми украшениями, в кавычках, которые там делаются. Потому что это скрытая пропаганда ЛГБТ, хотя арка Дружбы народов конечно устаревший памятник, не особенно нужный, он входит в список национальных памятников, что там менять, это просто противозаконно. Эти работы небыли согласованы с общиной, это просто волюнтаристское решение киевской мэрии для того что бы понравиться Европе", – сказал он.

В "Правом секторе" заявили, что вызвали полицию, для того чтобы остановить незаконные действия. Если городские власти не отменять свое решение, националисты обещают использовать все доступные методы для предотвращения разукрашивания арки.

"Мы туда приехали, заблокировали все, что там происходит, вызвали полицию, написали заявление в полицию, что там происходят незаконные действия. Если власть так хочет украсить эту Арку к Евровидению, то пусть окрасит ее народным орнаментами или чем-то еще. А если все будет продолжаться, то мы будем использовать те методы, которые прописаны в Конституции", — сообщил Скоропадский.

По данным Цензор.НЕТ, подрядчик, который занимается разукрашиванием арки, временно приостановил работы до завтра.

Напомним, к "Евровидению-2017" Арку Дружбы народов в рамках проекта Arc of diversity (Арка разнообразия) планируют заклеить бумагой пяти разных цветов.