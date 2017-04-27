АТО: боевики из БМП обстреляли защитников Водяного и Марьинки

За сутки 27 апреля по состоянию на 18.00 боевики 19 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции морских пехотинцев в районе Водяного. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и противотанковых гранатометов бил по защитникам Марьинки. Опорные пункты вблизи Красногоровки враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из стрелкового оружия бил по защитникам Гнутово. Вблизи Павлополя и Марьинки действовали вражеские снайперы.

На донецком направлении из 82-миллиметровых минометов гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал позиции около Авдеевки. По опорным пунктам вблизи Мироновского враг вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Троицкого и Каменки бил из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении подразделения российско-оккупационных войск из гранатометов различных систем били по опорным пунктам в районе станицы Луганской и Сизого. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции около Валуйского.