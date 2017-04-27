Холодницкий не намерен "торговаться" с Онищенко

Беглый депутат может не рассчитывать на соглашение со следствием

Специализированная антикоррупционная прокуратура не будет "торговаться" с подозреваемым в организации коррупционной схемы по продаже газа народным депутатом Александром Онищенко и не будет предлагать ему заключить соглашение со следствием.

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в интервью УНИАН.

"Пусть торгуется, с кем хочет. Но соглашение, по закону, заключается с прокурором. И "торговаться" с ним я не собираюсь, мы не на рынке. Он не продавец, а я не покупатель. Есть данные – давай, мы их проверим. Нет – так нет и разговора", - заявил руководитель САП.

Прокуратура не пойдет на соглашение с беглым депутатом, даже если он компенсирует весь причиненный государству ущерб.

"Я не представляю соглашения с Онищенко. Даже если он заплатит 3 миллиарда (3 млрд грн – предполагаемая сумма ущерба, нанесенного государству в результате коррупционных действий, - ред). Если заплатит – это будет смягчающее обстоятельство", - заявил он.

По словам Холодницкого, ценность любых показаний проявляется в том, насколько обоснованы доказательства.

"Сказать можно что угодно. Завтра кого-то поймают на каком-то преступлении, и этот человек будет рассказывать, что это президент дал указание, хотя на самом деле в глаза его не видел, а только по телевизору", - отметил руководитель САП.

Холодницкий отметил, что Онищенко так и не представил никаких реальных доказательств политической коррупции в Украине, о которой неоднократно заявлял.

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"Если есть доказательства – предоставь их. Передай через своих адвокатов, если боишься сам (а ты – боишься сам). Зато Онищенко предлагает: то в Лондоне хочу встретиться, то уже не хочу, то давайте уже в Испании встречаться... Но, погодите, САП – не сотрудники передачи "Галопом по Европам". Мы не будем бегать за ним, как Том за Джерри", - заявил Холодницкий.

По словам Холодницкого, по "делу Онищенко" был заключен ряд соглашений с фигурантами, которые не имели непосредственного отношения к хищению газа.

"Это были, например, люди, которые не знали, какую именно выполняют функцию, лица, которые предоставили свой паспорт, а на них фирмы зарегистрировали", - добавил он.

Напомним, Онищенко сбежал из Украины в 2016-м году. В Украине против него открыто уголовное производство. Генпрокуратура подозревает его в организации коррупционной схемы по перепродаже газа и добивается экстрадиции в Украину.