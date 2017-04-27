В Балаклее умерла женщина, пострадавшая во время взрывов боеприпасов

В Балаклее умерла женщина, пострадавшая в результате взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщает местное издание АТН со ссылкой на данные Балаклейской РГА.

Сообщается, что пострадавшая 1962 года рождения, она умерла в больнице 25 апреля. В медучреждение ее привезли около месяца назад - 23 марта.

Напомним, 23 марта около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов. Тушение пожара было завершено утром 26 марта.

В результате взрывов на арсенале вблизи Балаклеи разрушены 5 частных жилых домов и 35 квартир в многоквартирных домах барачного типа. Восстановительные работы потребовались в 54 многоэтажках и частных домах.

СБУ открыла уголовное производство по факту взрывов арсенала под Балаклеей по статье диверсия, а прокуратура по статье халатность, однако в настоящее время оба производства объединены в одно. Пожар уничтожил 70% хранившихся там боеприпасов.