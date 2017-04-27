Геращенко: Боевики удерживают 127 заложников

На временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей Украины находятся 127 украинских заложников. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко на Facebook.

Сегодня она провела встречу с португальскими высокопоставленными должностными лицами. Во встрече принимали участие генеральный директор управления внешней политики МИД Португалии Франсишку Антониу Дуарте Лопеш и посол Португалии в Украине.

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"Рассказала португальскому коллеге о наших усилиях по освобождению заложников, которых на оккупированных территориях уже 127. Обратилась с призывом усилить давление на РФ в вопросе освобождения политзаключенных", - отметила Геращенко.

Также вице-спикер поблагодарила португальскую сторону за последовательную поддержку предоставления Украине безвизового режима. Франсишку Лопеш в свою очередь отметил, что украинцы, работающие в Португалии, многие дают португальской экономике.

"Все мы обеспокоены ростом насилия против миссии СММ ОБСЕ на оккупированном Донбассе, требуем тщательного расследования подрыва автомобиля с патрулем ОБСЕ. Украина возлагает полную ответственность за гибель и ранения наблюдателей на боевиков, контролируемых РФ", - добавила вице-спикер.

Напомним, по состоянию на 5 апреля было известно о 121 человеке, незаконно удерживаемом на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.