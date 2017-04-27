МинАТО: Украина будет поставлять воду в ОРДЛО из гуманитарных соображений

Украина не будет прекращать поставки воды на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей из гуманитарных соображений.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире "5 канала", передает Украинская правда.

"С гуманитарной (точки зрения, - ред.) ни в коем случае Украина не может на это пойти и не будет на это идти. Вообще-то весь этот период именно украинская сторона поддерживает функционирование этой системы (водоснабжения, - ред.), которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии", - сказал министр.

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Черныш отметил, что ранее на неподконтрольную территорию поступало около 90% воды водоснабжающего предприятия, сейчас эта доля уменьшилась до 70%.

При этом министр подчеркнул, что предприятие, которое заказывает у КП "Вода Донбасса" поставки на неподконтрольные территории, работает в украинском правовом поле.

Напомним, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекратило поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области.