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Ситуация в Донбассе

МинАТО: Украина будет поставлять воду в ОРДЛО из гуманитарных соображений

МинАТО: Украина будет поставлять воду в ОРДЛО из гуманитарных соображений
Вадим Черныш / Фото: Александр Чекменёв

Водоснабжение оккупированных территорий осуществляется в рамках украинского правового поля

27.04.17 168
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Украина не будет прекращать поставки воды на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей из гуманитарных соображений.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш  в эфире "5 канала", передает Украинская правда.

"С гуманитарной (точки зрения, - ред.) ни в коем случае Украина не может на это пойти и не будет на это идти. Вообще-то весь этот период именно украинская сторона поддерживает функционирование этой системы (водоснабжения, - ред.), которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии", - сказал министр.

Черныш отметил, что ранее на неподконтрольную территорию поступало около 90% воды водоснабжающего предприятия, сейчас эта доля уменьшилась до 70%.

При этом министр подчеркнул, что предприятие, которое заказывает у КП "Вода Донбасса" поставки на неподконтрольные территории, работает в украинском правовом поле.

Напомним, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекратило поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области.

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