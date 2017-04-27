ЕБРР готов выделить Львову 20 млн евро на борьбу с мусором

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов выделить до 20 млн евро на решение проблем с мусором во Львове. Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей странице в Facebook.

По его словам, в контексте львовского весеннего делового форума ЕБРР объявил о своей готовности подключиться к решению проблемы мусора во Львове.

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"В зависимости от результатов технико-экономического обоснования ЕБРР может предоставить финансирование в размере до 20 млн евро на несколько ключевых задач: строительство сортировочной станции для начала раздельного сбора отходов, а также реализацию первого этапа реконструкции Грибовичского полигона и первого этапа строительства компостного завода. Данный проект предполагает возможное софинансирование со стороны других международных организаций и может быть подписан в 3-м квартале 2017 г.", - отметил Усов.

Напомним, львовский городской полигон твердых бытовых отходов в Грибовичах был закрыт после пожара и мусорного оползня в конце мая 2016 года. Под завалами погибли 3 пожарника, тело пропавшего эколога до сих пор не найдено.