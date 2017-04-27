Украина - в лидерах среди стран с наименьшим разрывом между бедными и богатыми

Украина возглавила рейтинг стран, в которых фиксируется наименьший разрыв между бедными и богатыми гражданами.

Таковы результаты исследования "Индекса неравенства", обнародованные The Guardian, передает УНИАН.

Исследование проходило в 140 странах мира и включало в себя два показателя степени расслоения общества - Коэффициент Джини и Коэффициент Пальма.

Коэффициент Джини - наиболее используемый показатель неравенства, который учитывает распределение доходов страны, где 0 представляет собой полное равенство и 100 общее неравенство.

Используя последние данные Всемирного банка, исследователи определили, что Южная Африка, Намибия и Гаити являются одними из самых неравных стран с точки зрения распределения доходов.

В то же время, Украину, Словению и Норвегию относят к наиболее равноправным нациям в мире.

Коэффициент Пальма является альтернативой коэффициенту Джини, сосредоточивает внимание на растущей пропасти между богатыми и бедными в обществе.

Согласно исследованиям, Украина - снова в лидерах.

Издание отмечает, что оценка неравенства далеко не однозначна, если не сосредотачиваться исключительно на финансовом неравенстве, а оценивать в том числе уровень жизни.



Например, по результатам Всемирного доклада о счастье 2017 (World Happiness Report 2017), основанного на показателях ВВП на душу населения, уровне социальной поддержки, ожидаемой продолжительности жизни, свободе граждан принимать жизненно важные решения, щедрости и отношению к коррупции, Украина занимает 132-е место из 155.

