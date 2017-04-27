В 2017 году в водоемах Украины уже утонули 136 человек

В том числе восемь детей

В Украине с начала года в водоемах утонуло 136 человек, из которых 8 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что купальный сезон еще не начался, а из-за пренебрежения правилами безопасности во время пребывания на водоемах уже гибнут люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ГСЧС рассказали подробности масштабного пожара на столичных Осокорках

В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на водоемах ,не позволять детям играть в воде самим и внимательно следить за их действиями.

Напомним, в течение 2016 года на водоемах в Украине утонуло более 1000 человек.