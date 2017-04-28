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Украина находится на последнем месте в мире по охвату прививками населения

Украина находится на последнем месте в мире по охвату прививками населения
Ульяна Супрун / Фото: facebook.com/ulanasuprun

По рекомендациям ВОЗ должно быть вакцинировано 95% детского населения

28.04.17 96
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Проведение прививок детям от наиболее распространенных инфекционных заболеваний – это вопрос национальной безопасности.

Об этом сказала и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

"Вакцинация, без преувеличения - это наиболее успешная и экономически эффективная профилактическая стратегия, которая позволяет предупредить 28 тяжелых инфекционных заболеваний. Чем более развита страна, тем больше вакцин включены в медицинской помощи детям и взрослым", - сказала Супрун.

В данный момент в украинский календарь иммунизации включено 10 прививок. При этом в странах ЕС, Северной и Южной Америки проводят вакцинацию минимум от 13 инфекционных заболеваний.

По рекомендациям ВОЗ должно быть вакцинировано 95% детского населения.

Сейчас, из-за отказа родителей от вакцинации, а также недостаточной информированности о последствиях этого отказа, а также через антивакцинальну кампанию в медиа, Украина находится на последнем месте в мире по уровню охвата прививками населения. По словам Супрун, уже есть тяжелые последствия отказа от вакцинации в Украине.

В.а. министр подчеркнула, что отказ от вакцинации как со стороны родителей, так и со стороны врачей, которые пользуются устаревшими протоколами и опасаются так называемых противопоказаний, ставит под угрозу жизни детей.

Напомним, Супрун назвала регионы, в которых пока нельзя получить бесплатные лекарства.

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