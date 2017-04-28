Киев заплатил более $10 млн американской компании за помощь в судах против России

В бюджете Украины на 2017 год предусмотрено 152,2 млн грн ( против 107,7 млн в 2016 г.) на юридическое сопровождение решения споров с РФ

Министерство иностранных дел Украины и НАК "Нафтогаз Украины" в течение последних двух лет выплатили американской юридической компании Covington & Burling более $10 млн за консультации и юридическое сопровождение дел в международных судах в спорах с Россией.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Валентина Самар.

По информации автора, сотрудничество с Covington & Burling начали еще в 2015 году. Тогда для защиты интересов Украины в споре с Россией относительно толкования и применения Соглашения между КМУ и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций (1998 г.) госзакупка услуг компании составила $0,3 млн.

"Согласно документам, которыми располагает ZN.UA, в 2015 году по договору с МИД Covington & Burling было оплачено за выполненные работы $1 077 108. В 2016 году сумма выплат по договорам с МИД составляла $2 829 723", - говорится в статье.

Нафтогаз Украины также является клиентом компании. Речь идет о защите прав и интересов Украины по иску в Международный трибунал ООН по морскому праву.

Covington & Burling выиграла дело в суде. Сумма договора составила $6,31 млн, а срок его действия - до 31 декабря 2017 года.

"Вместе, только приведенные здесь суммы, проплаченные одной компании, привлеченной МИД и НАК Нафтогаз за предоставление подобных услуг, составляет за два года более $10 млн. Известно также, что в бюджете Украины на 2017 год предусмотрено 152,2 млн грн ( против 107,7 млн в 2016 г.) на юридическое сопровождение решения споров с РФ, связанных с нарушением ее обязательств по международным договорам Украины ", - говорится в статье.

Напомним, высшее руководство Нафтогаза в прошлом году получило по 8,66 млн грн вознаграждения.