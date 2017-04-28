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Главная » Страна » Решение об отмене абонплаты за газ вступило в силу

Решение об отмене абонплаты за газ вступило в силу

Решение об отмене абонплаты за газ вступило в силу

НКРЭКУ отменила 46 своих постановлений

28.04.17 453
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28 апреля, вступило в силу постановление об отмене абонентской платы за газ для украинских потребителей. Документ был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер".

Этим постановлением НКРЭКУ отменила 46 своих постановлений, которые устанавливали тарифы на услуги транспортировки природного газа для потребителей Украины, принятых 28 марта 2017 года.

Отметим, тогда предполагалось, что платеж будет установлен для потребителей отдельно от фактической цены за газ, а квитанции придется оплачивать ежемесячно на основании мощности счетчика.

Напомним, украинцам уже с сентября 2017 года могут начать выставлять абонплату за тепло. Украина обязалась перед Международным валютным фондом (МВФ) с 1 августа 2017 года ввести для потребителей теплоэнергии абонплату за подключение к услугам централизованного отопления. Эта сумма будет оплачиваться отдельно от собственно платы за доставку тепла, которая выделяется из общей конечной цены природного газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).

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