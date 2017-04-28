Решение об отмене абонплаты за газ вступило в силу

28 апреля, вступило в силу постановление об отмене абонентской платы за газ для украинских потребителей. Документ был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер".

Этим постановлением НКРЭКУ отменила 46 своих постановлений, которые устанавливали тарифы на услуги транспортировки природного газа для потребителей Украины, принятых 28 марта 2017 года.

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Отметим, тогда предполагалось, что платеж будет установлен для потребителей отдельно от фактической цены за газ, а квитанции придется оплачивать ежемесячно на основании мощности счетчика.

Напомним, украинцам уже с сентября 2017 года могут начать выставлять абонплату за тепло. Украина обязалась перед Международным валютным фондом (МВФ) с 1 августа 2017 года ввести для потребителей теплоэнергии абонплату за подключение к услугам централизованного отопления. Эта сумма будет оплачиваться отдельно от собственно платы за доставку тепла, которая выделяется из общей конечной цены природного газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).