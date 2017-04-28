Украинцам не следует сейчас ездить в Македонию, - МИД

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться в ближайшее время от посещения центральной части столицы Македонии Скопье.
Об этом сообщает Консульская служба внешнеполитического ведомства.
Данная рекомендация связана с массовыми протестами.
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"Протесты в Скопье Македония: консул рекомендует воздержаться от посещения центральной части столицы", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 27 апреля, протестующие ворвались в парламент Македонии и напали на лидера социал-демократов после того, как его партия и политсилы, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери.