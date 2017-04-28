Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украинцам не следует сейчас ездить в Македонию, - МИД

Украинцам не следует сейчас ездить в Македонию, - МИД

Украинцам не следует сейчас ездить в Македонию, - МИД
Фото из открытых источников

Данная рекомендация связана с проходящими в столице массовыми протестами

 

28.04.17 238
0000

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться в ближайшее время от посещения центральной части столицы Македонии Скопье.

Об этом сообщает Консульская служба внешнеполитического ведомства.

Данная рекомендация связана с массовыми протестами.

"Протесты в Скопье Македония: консул рекомендует воздержаться от посещения центральной части столицы", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 27 апреля, протестующие ворвались в парламент Македонии и напали на лидера социал-демократов после того, как его партия и политсилы, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ночью взят штурмом парламент МакедонииПодрыв патруля ОБСЕ подтверждает попытки Кремля и боевиков запугать наблюдателей, - МИДМИД: Суд ООН признал Россию стороной минского процесса

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 7441
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7687
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4757
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5413
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1626
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2210
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2532
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1242
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1696
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 873
  1. Народный депутат Геращенко обвинен в госизмене 6228 / 6870
  2. Оккупанты нашли в Крыму затонувший пароход, на котором нацисты вывозили сокровища 3442 / 3762
  3. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 3229 / 3468
  4. Известный украинский боксер попал в аварию 2392 / 2618
  5. "Правый сектор" и "Свобода" заблокировали разукрашивание арки Дружбы народов 2299 / 2634
  6. Украина - в лидерах среди стран с наименьшим разрывом между бедными и богатыми 1998 / 2298
  7. В Украине в течение пяти дней сорвано два джек-пота на сумму 18 450 000 гривен 1705 / 1955
  8. Безвизовый режим для украинцев будет введен 11 июня 1655 / 1752
  9. Не оформленных официально работников уже можно проверять без предупреждения 1531 / 1708
  10. Платон не друг. Почему Кишинёв тянет с выдачей Киеву Чауса 1494 / 1657
  1. Народный депутат Геращенко обвинен в госизмене 16 / 6870
  2. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 13 / 3468
  3. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 12 / 2027
  4. Безвизовый режим для украинцев будет введен 11 июня 11 / 1752
  5. Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран 10 / 3226
  6. Платон не друг. Почему Кишинёв тянет с выдачей Киеву Чауса 6 / 1657
  7. Украина - в лидерах среди стран с наименьшим разрывом между бедными и богатыми 6 / 2298
  8. В НАТО сняли мотивационное видео с бойцом АТО в главной роли 5 / 795
  9. "Правый сектор" и "Свобода" заблокировали разукрашивание арки Дружбы народов 5 / 2634
  10. Не оформленных официально работников уже можно проверять без предупреждения 5 / 1708
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.