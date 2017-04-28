В Украине вступили в силу новые правила дорожного движения

Соответствующий документ опубликован вчера, 27 апреля, и вступает в силу на следующий день после публикации.

Согласно закону №1993-VIII, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Изменение правил было необходимым из-за сложной социально-экономической ситуации, так как зачастую отсутствует дорожная разметка и знаки на дорогах. Кроме того, в каждом городе фактически действует свое правило пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках.

Поэтому правила движения по кругу были унифицированы.

Тем не менее, документ не отменяет действие дорожных знаков, установленных перед перекрестками с круговым движением.

Напомним, известный украинский боксер попал в аварию.