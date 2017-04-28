Украинец отказался претендовать на должность президента ПАСЕ

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, член украинской делегации Георгий Логвинский стал одним из кандидатов на должность президента ПАСЕ, однако снял свою кандидатуру.

В эфире телеканала 1+1 он отметил, что украинская делегация решила поддержать кандидатуру представителя Германии Акселя Фишера.

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Ранее член украинской делегации ПАСЕ Борислав Береза сообщил, что в пятницу президент Ассамблеи Педро Аграмунт сегодня объявит о своей отставке.

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы абсолютным большинством голосов выразило недоверие президенту ПАСЕ Педро Аграмунту.

Как написал у себя в Facebook глава украинской делегации Ассамблеи Владимир Арьев, Бюро ПАСЕ отказало Аграмунту в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ПАСЕ.

"То есть от полномочий президента ПАСЕ у Аграмунта, фактически, осталось одно название", - отметил Арьев.

Сам Аграмунт, по словам Арьева, не написал заявление об отставке, не появился на Бюро и не сделал никакого заявления, обещанного ранее.

Депутат также добавил, что в ПАСЕ нет процедуры отзыва президента с должности вообще. "Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру", - написал он.

Напомним, в ПАСЕ после поездки президента Ассамблеи Педро Аграмунта по приглашению РФ к главе сирийского режима Башару Асаду разгорелся грандиозный скандал.

Сам же Аграмунт, оправдываясь за свою поездку к Асаду, заявил в письменном обращении, что это был его частный визит, который "стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ".