В НАБУ появится специальное подразделение для борьбы с коррупцией в здравоохранении

В Национальном антикоррупционном бюро Украины в ближайшее время появится подразделение детективов, которые будут заниматься расследованием фактов коррупции в сфере здравоохранения. Об этом рассказал руководитель НАБУ Артем Сытник на совместном брифинге с и. о. главы Минздрава Ульяной Супрун, передает 112 Украина.

"Как раз вчера мы проводили совещание по поводу взаимодействия с Минздравом. Сейчас у нас на подходе еще 50 детективов, которые будут назначены в ближайшее время, и запланировано создание отдельного подразделения детективов, которое как раз будет специализироваться на расследовании уголовных производств о коррупции, которая касается сферы Минздрава. Поэтому Вы (Ульяна Супрун, - ред.) в нашем лице имеете надежного партнера. Мы надеемся на взаимную поддержку", - заявил он.

Напомним, размер предмета преступлений, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро, достигает 85 млрд грн.