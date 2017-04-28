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Инфографика Freedom House озвучила основные проблемы СМИ в Украине

<span class="label red">Инфографика</span> Freedom House озвучила основные проблемы СМИ в Украине
Фото: school.aif.ru

Давление на медиа во имя национальной безопасности угрожает свободе прессы

28.04.17 104
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Последние демократические достижения в Украине в целом укрепили свободу СМИ, но ограничения в отношении российских медиа и попытки поддержать "патриотические" проекты ставят под сомнение приверженность правительства идеи автономии медиапространства. Об этом идет речь в ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House, передает УНИАН.

Уровень свободы прессы в Украине оценили в 53 балла (0 – максимум, 100 – минимум).

Аналитики говорят о том, что столкнувшись с подконтрольными Кремлю СМИ, которые распространяют дезинформацию, пытаются подорвать легитимность украинских институтов и усугубляют кризис в Украине, Киев начал ограничивать доступ ко многочисленным российским медиа и запретил въезд десяткам российских журналистов.

Одним из наиболее тревожных, по мнению организации, оказался запрет Национальным советом по радио и телевидению кабельного вещания российского независимого телеканала "Дождь". Канал, в соответствии с законодательством РФ, использовал карту с изображением Крыма в составе России, чем нарушил законодательство Украины. Это произошло в начале 2017 года.

"Конфликт в Восточной Украине и незаконная оккупация Крыма вряд ли закончатся, а готовность украинских властей к нарушению свободного потока информации во имя национальной безопасности может подорвать свободу печати в стране в ближайшие годы", - подчеркивается в отчете.

Что же касается оккупированного Крыма, в релизе он упоминается среди регионов, где медиапространство несвободно. В десятку худших регионов по уровню свободы СМИ вошли Азербайджан, Крым, Куба, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Иран, Северная Корея, Сирия, Туркменистан и Узбекистан.

Аналитики пришли к выводу, что в 2016 году уровень глобальной свободы прессы упал до минимума за 13 лет на фоне беспрецедентных угроз в адрес журналистов и СМИ в крупных демократиях и ухудшения ситуации в авторитарных государствах, которые стремятся контролировать их даже вне своих границ.

Только 13% населения мира пользуется свободной прессой — медиасредой, где освещение политических новостей надежно, безопасность журналистов гарантирована, вмешательство государства в деятельность СМИ минимально, и пресса не подвергается обременительным юридическим или экономическим ограничениям.

Источник: freedomhouse.org

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