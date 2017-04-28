Ахметовская Азовсталь получила полмиллиарда прибыли

В прошлом году предприятие терпело миллиардные убытки

Металлургический комбинат Азовсталь, который принадлежит Ринату Ахметову в 2016 году получил 558 млн грн чистой прибыли, тогда как 2015 год предприятие завершило с убытком в 1,8 млрд грн.

Соответствующие данные содержатся в квартальном отчете предприятия, сообщает УНИАН.

Чистый доход компании за отчетный период увеличилась на 24% - до 32,7 млрд грн.

В 2016 году компания получила 1,8 млрд грн валовой прибыли, тогда как 2015 год предприятие завершило с 1 млрд грн валового убытка.

Операционная прибыль Азовстали в 2016 году составила 703 млн грн, тогда как в 2015 году компания закончила с 2,2 млрд операционного убытка.

Напомним, журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом.