В рамках Украино-Немецкого года языков пройдет более 50 событий в 15 регионах страны

В 2017 году стартует совместный Украино-Немецкий год языков, в рамках которого в Украине запланировано более 50 мероприятий в 15 регионах.

"Решение о проведении Украино-Немецкого года языков было принято в прошлом году министрами иностранных дел Украины и Германии, чтобы через 25 лет после установления дипломатических отношений и через язык теснее сплотить людей обеих стран", – сообщил посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

Официально Год языков откроется двухдневным фестивалем под открытым небом в центре Киева 9 и 10 сентября 2017 года, но реализация первых проектов уже началась. Среди них: "Вместе к цели" для представителей национальных меньшинств Украины, международный видеопроект "Беженцы. Прошлое и настоящее" и интерактивные мероприятия для учителей.

С сентября 2017 года до лета 2018 года по всей стране запланированы разные события. Среди них музыкальные турне молодых немецких групп, профессиональные симпозиумы, летние лагеря для школьников и "Немецкий цифровой детский университет", ­ онлайн курсы для детей, основанные на инновационных методиках.

"Благодаря Украино-Немецкому году языков мы бы хотели возводить этот мост и усиливать интерес к немецкой культуре. К тому же, мы бы хотели создать возможности для профессионального развития учителей немецкого языка и менеджеров культуры, например, через олимпиады и семинары. А также обратиться к широкой аудитории, ведь слоган Украино-Немецкого года языков звучит: "Сделай следующий шаг!". И мы надеемся, что тысячи украинцев сделают этот следующий шаг в изучении немецкого языка!", - рассказала директор Goethe-Institut в Украине Беате Келер.

Организаторы Года языков отмечают, что Украина занимает 5-е место в мире по количеству людей, изучающих немецкий язык. Всего в нашей стране немецкий учат 750 000 человек.

Организаторами Украино-Немецкого года языков 2017/2018 выступили Федеральное министерство иностранных дел Германии, посольство Германии в Киеве, Goethe-Institut в Украине, Министерство иностранных дел Украины и Министерство образования и науки Украины.