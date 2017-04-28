СНБО: Ощадбанк приступил к конфискации активов режима Януковича на $1,5 млрд

Ощадбанк приступил к конфискации $1,5 млрд активов режима беглого экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Согласно решению суда последней инстанции, арестованы средства Януковича и команды – $1,5 млрд – и должны быть перечислены в госбюджет", – рассказали в СНБО.

Сегодня в офис Ощадбанка с соответствующим определением суда приезжали генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели эту информацию до сведения руководства финучреждения.

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"Как раз по состоянию на сейчас происходит перечисление этих средств на счета государственного бюджета", - добавили в СНБО.

Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала $1,42 млрд на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.