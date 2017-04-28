Порошенко обратился к украинцам в Польше в связи с 70-летием операции "Висла"

Президент надеется, что память о трагических страницах истории объединит украинский и польский народы

Украинцы и поляки достигли значительного прогресса в процессе взаимного примирения, заявил президент Петр Порошенко в обращении к украинской общине Польши в связи с 70-летием операции "Висла".

"Мы научились достойно чтить невинных жертв братоубийственных конфликтов, сценарии которых очень часто навязывали нам тоталитарные нацистский и коммунистический режимы", - говорится в обращении Порошенко.

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При этом он отметил, что коммунистическая репрессивная машина в очередной раз показала свое нечеловеческое циничное лицо. "Убийствами, голодом, выстрелами в затылок, этапами в лагеря и этническими чистками - такими методами строилось "светлое будущее" советской тоталитарной системы, которую пытается возродить современная Россия, создавая угрозу для Украины, Польши и всего демократического мира", - говорится в обращении Порошенко.

Президент надеется, что память о трагических страницах истории объединит украинский и польский народы, добавит стимул для укрепления стратегического партнерства между странами в объединенной Европе.

Напомним, 28 апреля 1947 году польские власти начали операцию "Висла", которая сопровождалась принудительной депортацией украинцев. До 29 июля 1947 года в пять западных и северо-западных воеводств было переселено 137 833 человека.