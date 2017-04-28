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Главная » Страна » Жебривский: Кремлевские агенты пытаются расшатать ситуацию в Мариуполе
Жебривский: Кремлевские агенты пытаются расшатать ситуацию в Мариуполе
Павел Жебривский / Фото: Зеркало недели
Ситуация в Донбассе

Жебривский: Кремлевские агенты пытаются расшатать ситуацию в Мариуполе

Глава Донецкой ОВГА обещает адекватный ответ на все попытки дестабилизации

28.04.17 286
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Представители российских спецслужб в Донбассе пытаются расшатать ситуацию в Мариуполе накануне майских праздников. Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает 112 Украина.

"Есть попытки некоторых сил и, в первую очередь, скрытой агентуры "рашки" расшатать ситуацию, в первую очередь в Мариуполе, перед Днем памяти погибших во Второй мировой войне... Но у нас есть адекватный ответ. И даже тот, кто задумал это сделать, должен знать, что наказание будет неотвратимо... У нас в арсенале достаточно сил, средств и мероприятий для прекращения всяческого расшатывания ситуации", - подчеркнул он.

Глава Донецкой ОВГА уверил, что на подконтрольной Украине части Донецкой области будет царить спокойствие.

Ранее сообщалось, что на майские праздники в Киеве при участии российской агентуры возможны беспорядки и провокации.

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