Порошенко: конфискованные средства режима Януковича пойдут на укрепление обороноспособности страны

Их потратят на строительство завода боеприпасов, закупку оборудования и сооружение жилья для военных

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что конфискованные у Виктора Януковича и его окружения средства пойдут в первую очередь на укрепление украинской армии.

Об этом он сообщил во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Госпогранслужбы Украины, передает УНИАН.

"Я обратился к правительству и парламенту с тем, чтобы парламент принял соответствующие изменения в госбюджет, и первым приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности украинского войска, ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Государственной пограничной службы и Нацполиции", - сказал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оболонский суд зовет Януковича на заседание по делу о госизмене

В частности, конфискованные средства пойдут на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, новейших дронов.

"Очень важно, чтобы мы начали строительство общежитий для контрактников и военных гостиниц для офицеров на территории каждой бригады", - добавил Порошенко.

Ранее сегодня, 28 апреля, в судебном порядке было вынесено решение о конфискации $1,5 млрд беглого экс-президента Виктора Януковича и его команды. Эти средства будут перечислены в госбюджет.