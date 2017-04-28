На Ивано-франковщине задержали иностранцев с полмиллиона фальшивых долларов

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали двух иностранцев при попытке сбыта поддельной валюты. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе спецоперации ночью 27 апреля были задержаны граждане Нигерии и Великобритании.
По предварительным данным, задержанные изготавливали и перевозили с целью сбыта фальшивые купюры. Правоохранительные органы изъяли у них заготовки (клише) банкнот номиналом 100 долларов США на сумму около 500 тыс. долларов США и 200 тыс. евро.
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По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег и т.д.) Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура области.