Аваков просит Интерпол не объявлять Яценюка в международный розыск по запросу РФ

Украинского экс-премьера обвиняют в убийствах российских военных во время Чеченской войны

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит Интерпол отклонить запрос России и не объявлять экс-премьера, лидера Народного фронта Арсения Яценюка в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

МВД получило копию обращения российских правоохранителей в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении Яценюка в международный розыск с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ.

"В то же время этот запрос не является официальным объявлением Интерполом Арсения Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия Уставу и Правилам организации", - сообщают в МВД.

Запрос в Интерпол сформирован на основании ордера на арест, который выдал городской суд Есентуков (Ставропольский край РФ).

20 апреля глава МВД Арсен Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку, в котором министр изложил факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенности обвинений в адрес Яценюка.

"В частности, Арсен Аваков заверил генсека Интерпола в том, что Яценюк никогда не бывал в Чечне, не принимал участия ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также министр привел факты, свидетельствующие о незаконности и политической мотивированности следственных органов РФ в "деле Яценюка".

"Упоминается и о том, что правовая позиция российского правосудия, по имеющейся в МВД информации, базируется на показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, 27 марта городской суд Ессентуков (Ставропольский край, Российская Федерация) заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за якобы участие в вооруженной группировке.

По данным российского следствия, экс-премьер в составе вооруженной банды "Мечта" участвовал в атаках на российских военных в Грозном (Чеченская республика) в период с 31 декабря 1994 по 2 январе 1995 года. Яценюк якобы огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих.