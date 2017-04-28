Хаг: Подрыв авто наблюдателей ОБСЕ не был несчастным случаем

Мин на пути движения патруля не должно было быть

Инцидент с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольной властям Украины части Луганской области 23 апреля не был несчастным случаем. Об этом заявил на брифинге в Киеве первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хаг, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что 23 апреля в 11.20 команда из двух бронированных автомобилей и 6-ти наблюдателей возвращалась по маршруту, которым проезжала накануне, один из автомобилей наехал на взрывное устройство на дороге, которой проезжал двумя часами ранее.

"Сработала, вероятно, мина. Автомобиль весом 4,5 тонны отбросило на 7 метров, от взрыва он загорелся и был полностью уничтожен. Двое наблюдателей выжили, Джозеф – нет. То, что произошло – это не несчастный случай, а результат действия вооружения, которого там не должно было быть", – подчеркнул Хаг.

Первый замглавы миссии особо отметил, что в инциденте виновны те, "кто обещал не закладывать там взрывчатку".

"Участники Минского процесса обещали изъять мины и не закладывать новые. Расследование инцидента продолжается, ряд организаций изучает обстоятельства произошедшего, СММ проводит внутреннюю оценку", – проинформировал он.

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, возле Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Автомобиль в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути прохождения миссии. Один член миссии погиб, двое ранены.