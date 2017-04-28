Меркель в Сочи встретится с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель нанесет однодневный визит в Россию 2 мая, в ходе которого встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил ее официальный представитель Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

"Второго мая канцлер отправляется с однодневным визитом в Россию, а именно в Сочи", - сказал Зайберт.

По его словам, в центре политических переговоров Меркель и Путина будет стоять подготовка июльского саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

На встрече будут обсуждаться и другие актуальные темы, в том числе украинский конфликт и война в Сирии.

Зайберт напомнил, что в основе ухудшения отношений между Берлином и Москвой лежат две темы: незаконная аннексия Крыма Россией и дестабилизация на Востоке Украины. Поэтому нельзя уйти от обсуждения этих тем.

Он не исключил, что канцлер поднимет также и внутриполитические вопросы, в том числе касающиеся ситуации с неправительственными организациями в РФ.